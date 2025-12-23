元イングランド代表のジェシー・リンガードが、英紙『The Guardian』のインタビューに対応。韓国での生活を振り返った。現在33歳のリンガードは、マンチェスター・ユナイテッドをはじとめした母国クラブでのプレーを経て、2024年にFCソウルに加入。今季は公式戦41試合に出場し、13ゴールをマークした。慣れない異国での日々は刺激的で、チャレンジングだったようだ。「食事は明らかに違う。生きたタコも試したよ。動いていた