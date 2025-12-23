All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実は『慶應義塾湘南藤沢高等部』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：コムアイ（ミュージシャン／元水曜日のカンパネラ）2位にランクインしたのは、コムアイさんです。コムアイさんは、2012年から音