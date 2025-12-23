１２月１４日の大雪の影響で運転を見合わせていたＪＲ釧網線が、２３日から全線で運転を再開しました。また、同じく運転を見合わせていた根室線は、１２月２７日から運転を再開するということです。運転を再開したのは、ＪＲ釧網線の川湯温泉ー網走間です。１２月１４日の大雪で線路が雪に埋もれるなどして運転を見合わせていましたが、除雪作業などが終了し、２３日朝から全線で復旧となりました。（利用者）「大変だったし