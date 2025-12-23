23日（火）は西日本から北日本にかけて晴れる所が多いでしょう。ただ、西日本から東海の太平洋側から段々と雲が多くなり、夜は四国や近畿、東海を中心に所々で雨が降る見込みです。24日（水）になると前線を伴った低気圧が日本列島を通過するため全国的に天気が崩れる見通しです。西日本から東北は広い範囲で雨が降り、北海道は雨や雪が降るでしょう。西日本や東海では雷雨になる所もありそうです。南西諸島も雲が多く、24日の午前