おやつカンパニーは、つまみやすく食べやすい幅広麺でおなじみの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズとして「ベビースタードデカイラーメン（梅味）」を、12月22日から期間限定で発売する。紀州産梅の梅肉ペーストと赤シソフレークを麺の生地に練り込み、さらに梅風味パウダーで味付けした。上品な梅の酸味とほどよく香るしその爽やかな風味で、初春の訪れを感じさせる味わいに仕上げている。「ベビースタードデカイラーメン