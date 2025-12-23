「ANGLAVA10AWH／BK」エディオンは、12月29日から、プライベートブランド「e angle」において、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できる商品。