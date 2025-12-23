《日本中ぅ〜ヤァーフ、ヤフー!》（西城秀樹『YOUNG MAN』）《近ごろ私達は〜寄ぉ〜り道マックにね〜》（PUFFY『これが私の生きる道』）《飲ぉ〜むぞ、飲むぞ、十六茶!》（アニメ『Dr.スランプ アラレちゃん』オープニング）【写真】広瀬すず・宮崎あおいも出演！急増している“替え歌CM”一覧“替え歌CM”が増加しているワケ社名や店名、商品名がそれぞれ“入れ込まれている”ため、どこの何のCMかおわかりいただけるだろうが