上皇さまは12月23日、92歳の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下や愛子さまからお祝いの挨拶を受けられました。誕生日の祝賀行事はお住まいの仙洞御所で行われ、午前11時過ぎ、両陛下が赤坂御用地を訪問され、これに先立ち、長女の愛子さまもご夫妻への挨拶に向かわれました。上皇さまは、2025年5月と7月に入院し、「無症候性心筋虚血」「上室性不整脈」が確認され、新たな薬を服用されていますが、宮内庁によりますと、比較的安定した状