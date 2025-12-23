政府はきょう、地方創生を推進するための総合戦略を閣議決定しました。政府がきょう、閣議決定したのは、「地方創生に関する総合戦略」です。「地方創生に関する総合戦略」は、各省庁における地方創生を推進するための具体的な事業を整理したもので、▼「強い経済」をつくること、▼「豊かな生活環境」を実現すること、▼「選ばれる地方」になることなどという3つの目標が設定されています。政府は、東京圏以外の地域における一人