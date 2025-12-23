航空機の墜落現場に派遣された救急隊＝22日、米テキサス州ガルベストン/KTRK（CNN）米テキサス州のガルベストン湾で22日、やけどの治療を受ける患者を乗せたメキシコ海軍の航空機が墜落し、少なくとも3人が死亡した。この中には2歳の子どもも含まれている。米沿岸警備隊が明らかにした。当局によると、捜索救助活動で4人が生存した状態で救助された一方、1人の行方が分かっていない。沿岸警備隊の報道官がCNNに語った。ガルベスト