メッツが２０２２年の首位打者ジェフ・マクニール内野手（３３）をアスレチックスに放出した。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者は２２日（日本時間２３日）に自身のＸ（旧ツイッター）で「情報筋によるとアスレチックスはメッツから二塁手のジェフ・マクニールを獲得する」と速報した。その後「メッツはジェフ・マクニールをアスレチックスに移籍するトレードで新人投手を獲得する」「（メッツはマクニー