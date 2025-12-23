“世紀の結婚”として注目を集めた女優シン・ミナと俳優キム・ウビンの結婚式で行われた「主礼のあいさつ」が公開された。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”写真を初公開去る12月20日にソウルの新羅ホテルで行われた2人の結婚式で、主礼（式を主宰する立場の人物）を務めたのは法輪僧侶だ。キム・ウビンが上咽頭がんを患って闘病していた2017年当時、法輪僧侶の相談を通じて大きな慰めを受け、シン・ミナもそばで