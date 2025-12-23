11月1〜2日にかけて香川で開催されたニッポン豆腐屋サミットでは、初日に分科会を開催した。内容は、村のおっさん桑原豆腐店でのゆし豆腐作り見学、にがりの生産量日本一の仁尾興産でにがり工場見学、大豆圃場見学と高松南高校の生徒が考案した豆腐レシピコンテストの審査会、讃岐の豆腐店巡り(福田とうふ店、とうふのお店カンショク、とうふ屋綱喜代)。このうち本紙では、仁尾興産(香川県三豊市仁尾町)の分科会に参加し、にがり工