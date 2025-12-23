本心ではすでに彼氏への愛情は醒めているのに、クリスマスにはとりあえず「楽しんでいるふり」をしてしまう人は少なくないようです。世の女性は、はたしてどのようなときに「私、無理してるかも」と気づくのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏とのクリスマスデートで『醒めてる自分』を感じた瞬間」をご紹介します。【１】上機嫌な彼氏の隣で「とにかく早く帰りたい」という思いが