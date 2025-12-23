気になる男性がいても、自分からアプローチできない女性は多いもの。そんな彼女たちがポツリという一言のなかには、「もう一つの意味」が隠れていることもあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「デートに誘われたがっている女性の『さりげない一言』」をご紹介します。【１】「今度の休み、○○くんに誘われたんだけど…」（あなたはどう思う？）「『行っちゃダメだ！』っていわれたいのが本音」