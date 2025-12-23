あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「フライングゲット」の略語は？「フライングゲット」の略語はなんでしょうか？推し活の基本用語です...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「フラゲ」でした！フラゲとは、雑誌・CD・ゲームソフトなどを発売日より前に入手することを表す言葉。多く