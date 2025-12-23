“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４８）。妊娠中の妻でタレント・加島ちかえ（３６）が出産するのを前に、購入した愛車を披露した。城咲は２３日までにＹｏｕＴｕｂｅで「なんとベビーちゃんを迎えるにあたって家族車を購入しました」と報告。「今納車でもう間もなく車が来ます。アルファードでございます。僕がまさかね、アルファードを買うと思ってなかった」と人気車をゲットしたと明かした。