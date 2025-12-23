三重県亀山市で乗用車が大型トレーラーと正面衝突し、乗用車を運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】大型トレーラーと正面衝突 乗用車を運転していた33歳男性が全身を強く打って死亡 乗用車が車線はみ出したか 事故があったのは亀山市和田町の国道で、警察によりますときょう午前1時50分ごろ、乗用車と対向車線の大型トレーラーが正面衝突しました。 この事故で乗用車を運転し