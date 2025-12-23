2025年も何かとネットを中心に炎上騒動が起こった。中には「不毛」と思えるものも多かった。「大人力」で知られるコラムニスト・石原壮一郎氏が「2025年・不毛な炎上案件トップ3」を独断で選んだ。それらは私たちに何を教えてくれるか。石原氏が解説する。【写真】批判が殺到したコスプレ姿で関西万博に行くコスプレイヤー・鹿乃つの＊＊＊2025年も押し迫ってまいりました。みなさんにとって、どんな一年だったでしょうか