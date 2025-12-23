愛子さまが11月27日、映画『ペリリュー 楽園のゲルニカ』を鑑賞した時に持っていた黒のハンドバッグが思わぬ注目を集めている。宮内庁担当記者は言う。【写真】雅子さまの“おさがり”バッグを持たれた愛子さま。俳優の中村倫也と板垣李光人と言葉を交わされるお姿も「大切そうに手元に握っていたのは年季の入った黒のバッグでした。ドイツ発祥の高級レザーバッグブランド・MCMのものなのですが、実はこれは雅子さまの"おさがり"