あなたは読めますか？突然ですが、「恭しい」という漢字読めますか？現代ではあまり使われませんが、敬意を表す非常に美しい日本語で、知っておきたい言葉の一つです。気になる正解は……「うやうやしい」でした！「恭しい」とは、「相手に対して敬意を払い、礼儀正しく丁寧な態度をとるさま」という意味です。単に丁寧なだけでなく、畏敬の念が含まれた動作や態度を指します。例えば、「恭しい態度で挨拶をする」「神前で恭しく頭