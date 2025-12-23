高市早苗首相は23日の自民党役員会で、17日に閉幕した臨時国会での党側の協力に謝意を示し「来年も政府、党で力を合わせて政権運営に当たる」と述べた。同時に年末年始の危機管理に遺漏なく対応するよう求めた。自民の鈴木俊一幹事長が記者会見で明らかにした。