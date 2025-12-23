子どものいない夫婦にとって、相続は「まだ先の話」と思われがちです。しかし、いざ相続が発生すると、想定外の相続人が登場し、財産分配や税負担をめぐって問題が生じるケースは少なくありません。特に注意すべきなのが、法定相続人と法定相続割合の違いが、相続税額に大きな影響を与えるという点です。配偶者以外に兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、対策を講じていなければ、配偶者が自由に財産を引き継げない事態も起こり得