15人制女子ラグビーの日本一を決める大会へと繋がる関西大会の最終戦が、21日、兵庫県で行われ、四日市市を拠点とする「PEARLS」が試合に勝利し、大会9連覇を達成しました。女子ラグビーフットボール関西大会は、6チームによる総当たり戦で、上位2チームが東日本で行われている関東大会の上位2チームと日本一を争う選手権大会に進出します。開幕から4連勝と勢いに乗るパールズは、21日、兵庫県で行われた関西大会の最終戦で、同じ