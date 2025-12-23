新潟市北区の県営住宅で22日夜、居室に火をつけ建物を燃やそうとしたとして住人の男が逮捕されました。現住建造物等放火未遂の容疑で逮捕されたのは新潟市北区に住む無職の男（52）です。警察によりますと、新潟市北区の県営住宅で22日午後8時半前、近隣の住民が「1室から出火してボンと音がしている」と警察へ通報がありました。出火したのは北区早通北5の“早通団地”と呼ばれる5階建ての集合住宅3階の一室で、消防が駆け付け、