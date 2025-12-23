22日は冬至。一年のうちで最も昼の時間が短い日です。四日市市で撮影した今日の日没の様子です。22日の四日市市の日の入りは、午後4時46分。南西の方角に太陽が沈んでいく様子が見えました。冬至の22日、四日市市の昼の時間は9時間49分。6月の夏至の頃と比べると4時間45分も短くなります。昼間の時間は短いですが、この日の県内は、すっきりと晴れて日差しが多く、最高気温は四日市で13.0℃津で12.4℃尾鷲で14.6℃など、平年をやや