三重県内の企業で働く若手社員を対象にした、実践型の育成プログラムが22日、松阪市の宇野重工で行われました。業種や企業の枠を超えた同世代の若手社員が集まり、自ら考え伝えることや行動する力を養うもので、10月から行われている今期のプログラムには、リゾート関連業や製造業など県内11社から18人が参加しています。22日は、与えられた様々な立場から物事を考えチームで協議するワークショップが行われ、参加者たちは自治体職