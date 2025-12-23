三重県津市の前葉市長は、22日の定例会見で、津なぎさまちと中部国際空港を結ぶ津エアポートラインについて利用者が増える年末年始までに、2隻体制で運航する事は難しいと発表しました。津エアポートラインでは、高速船2隻で津市と中部国際空港を多い日で1日11往復していましたが、今年5月に2隻の運航船の内、1隻のエンジンが故障したため、現在は1隻のみで1日7往復に便を減らして運航しています。故障した船の修理が難しい事など