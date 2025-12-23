部屋で過ごす時間を快適にするため、エアコンなどを使って心地よい室温を保つこともあるでしょう。冬は暖房の出番。効率的に部屋を暖めようと思ったら、設定温度や空気の循環などがカギになります。そこで今回は冬場のエアコンの使い方について、ダイキン工業株式会社コーポレートコミュニケーション室の森重雄己さんにお聞きしました。冬場の暖房の設定温度は？――冬場の室温は、何℃くらいが適切なのでしょうか？ 森重雄己さん