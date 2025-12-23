子どもが大きくなって少しずつ子育ての手が離れてくると、新たに仕事を始めたり、勤務時間を増やしたりするママも増えていくでしょう。ママスタコミュニティには「40代の仕事。何を優先、大事にする？」というタイトルでこんな投稿がありました。『子育てが落ち着いて働こうと思ったとき、これから先、何を大事にしますか？正社員で安定した生活？パートでストレスない仕事？資格などを取ってキャリアを目指す？将来のため