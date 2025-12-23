2025年度（1月～12月）に反響の大きかった記事総合ベスト10をお届けする。第7位は、家族ぐるみで親しかった男性との婚約を破棄し、AIキャラクターとの結婚を選んだ女32歳の女性の本音を取材した記事だった（初公開日：2025年9月17日）。 【画像】「俺は、お前と恋をしてる。」AI夫の愛のささやき 朝日新聞、日本テレビの情報番組『DayDay.』にも取り上げられ、世間をザワつかせた女性がいる。Xで自ら作り出