2025年度（1月～12月）に反響の大きかった記事総合ベスト10をお届けする。第10位は、20代から糖尿病を患い、今はほとんど目が見えない状態のコージー冨田が語る闘病生活についての記事だった（初公開日：2025年4月12日）。 【画像】ライブのお客さんには目が見えているように思われているコージー冨田 タモリ、笑福亭鶴瓶、石橋貴明などクオリティの高いものまね芸で人気のコージ&#