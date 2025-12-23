2025年度（1月～12月）に反響の大きかった記事総合ベスト10をお届けする。第1位は、前橋市の小川晶市長(11月27日付で辞職)が部下の男性職員とラブホテルから出る姿を捉えた衝撃の映像に関する記事だった（初公開日：2025年9月30日）。 【画像】「打ち合わせをしてました」市長が職員と過ごした露天風呂つきのラブホテル “ラブホ不倫報道”以降、連日話題の前橋市の小川晶市長(42)は、24日の会見で男性職員とラブ