トキが唇に紅をさすシーンもNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は24日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第63回が放送される。山根銀二郎(寛一郎)と4年ぶりに再会した、松野トキ(郄石あかり)。家族が見守る中、トキと銀二郎は少しずつ時間を取り戻そうと会話を続ける。トキが唇に紅をさすシーンもあり、その心中はいかに…。その頃、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)はイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト