今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フライドチキン（brined fried chicken）【宮舞モカの「人生楽しい」】』というwofさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）「こいつ美味いもの食べるときだけ動画熱量が高いな」って思われてそう。人生楽しい。投稿者のwofさんが、「衣が薄くて表面がパリパリした食感のフライドチキン」を作ります。メイン食材は手羽元とクリスマスらしい骨付きもも肉です。手