１２月２３日朝、札幌市豊平区の３階建てアパートで火事があり、５０代くらいの男性が病院に運ばれました。建物最上階の窓から勢いよく煙が吹き出ています。火事があったのは、札幌市豊平区月寒東２条５丁目の３階建てのアパートです。午前８時半ごろ、アパートの住人から「建物から火が出ている」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、アパートの３階部分から出火していて、火は通報からお