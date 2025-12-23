「ソニー 日本女子プロ選手権」のプレーオフで桑木志帆を破り、地元・茨城開催のメジャー大会で悲願の初優勝を果たした金澤志奈。徹底して“やさしさ”を追求したクラブセッティングを取材した。【写真】古めの7Wは刃が出て拾いやすい軟鉄アイアンはシャープで構えやすいドライバーは、2020年発売の本間『T//WORLD TR20 460』（9.5度）に『ディアマナ BF 50SR』シャフトを使用。やさしさに惚れ込んで採用している。「振りやすさ