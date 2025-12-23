元乃木坂46のタレント・堀未央奈（29）がABEMA「失恋ドーナッツ」（月曜後8・15）に出演。パートナー選びの条件を明かした。直感で好印象だったとしても、最終的に「オーディション」にかける堀。ポイントの1つとして挙げたのは「話が面白いか」どうかで、「人の話を遮るのも良くない。遮るくらいなら面白い話をしてほしい」。ほかにも「お酒強いとか。失礼のない、歯向かってこない人が好き」という。合格すれば「ようこ