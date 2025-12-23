２３日午前３時２５分頃、さいたま市岩槻区笹久保新田の県道交差点の横断歩道脇で、同区の会社員男性（６１）が倒れているのを通行人が見つけ、１１０番した。男性は頭などを強く打っており、搬送先の病院で死亡が確認された。現場には、男性のものとみられる靴や手袋、つえが散乱しており、岩槻署はひき逃げ事件とみて捜査している。現場は信号機のある片側１車線の丁字路交差点。