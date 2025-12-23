アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドについて、アメリカの安全保障に絶対必要で「入手せねばならない」と述べ、あらためて領有に意欲を示しました。アメリカトランプ大統領「グリーンランド周辺にはロシアや中国の船が至る所にいる。安全保障のために絶対に必要だ。グリーンランドを入手せねばならない」トランプ大統領は22日、デンマークの自治領であるグリーンランドについて、アメリカの安全保障に不