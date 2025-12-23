ロックユニット「B'z」公式インスタグラムが、2025年12月22日、ライブツアーの様子を公開。ギタリストの松本孝弘さん（64）の元気そうな近影に、喜びの声が上がっている。ボーカル稲葉浩志と手をつないだり、抱き合ったり松本さんは25年6月に体調不良で療養すると発表したが、11月にスタートしたB'zのドームツアーから復帰している。12月22日のインスタグラムでは、3つの投稿にわたって、名古屋、福岡、東京、大阪公演の写真を公開