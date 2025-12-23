【前後編の前編／後編を読む】不倫バレ＆流血沙汰から1年…「無視されるのがいちばんつらい」“沈黙の妻”と向き合えない45歳夫の苦悩不倫がバレる。シタ側にとって、一般的には、おそらくもっとも「あってはいけないこと」だろうが、ともかくバレてしまった。その後、夫婦はどういう道のりをたどるのか。揉めたけれどやり直すのか、離婚するのか。結果しかわからないことが多いが、まさに「揉めている」最中の男性に話を聞く