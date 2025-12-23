円の下落で物価はさらに上がる最近は海外に行くたびに、自分は最貧国からやってきたと思わされる。【写真】米デトロイト「低所得エリア」で感じたうらやましさ日本に無くて “高貧困率のラストベルト”にあった光景日本国内では円安といえば、円とドルのルートばかりが語られる。実際、1ドル157円（12月22日16時30分現在）とは、恐るべき円安ドル高だが、そもそもドル自体が現在下落基調で、2025年7月には、主要通貨に対する