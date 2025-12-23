東京時間10:43現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.86（-0.15-0.26%） 昨日はベネズエラ問題などを受けて買いが出たNY原油先物。時間外では利益確定の売りなどに小幅マイナス圏。