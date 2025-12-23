東京時間10:43現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝22942.00（+252.00+1.11%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4516.00（+46.60+1.04%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の上昇続く、東京金は円安一服が重石も、NY金先の上昇が支え