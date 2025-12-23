【新興国通貨】ドル人民元は7.0350台まで、ドル安元高続く＝中国人民元 ドル人民元は昨日７．０４００を割り込んだ。その後もドル安元高が続き、今朝は安値を更新し７．０３５０台を付けている。ドルオフショア人民元は７．０２台推移。ドル全面安基調が元高を誘う展開。 対円では円安を受けて昨日22円40銭に迫るも、その後ドル円の高値からの売りもあって直近22円23銭台。 CNYJPY 22.237USDCNY 7.0355USDCNH7.02