重慶果園港国家物流ハブの鉄道貨物輸送を担う魚嘴（ぎょし）駅の商品車物流拠点で、輸出のため隣の専用貨物列車への積み込みを待つ重慶製新エネルギー車（ＮＥＶ）。（１１月２９日、ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月23日】中国重慶市ではここ数年、内陸部の開放的総合ハブ構築を加速し続けており、ますます多くの重慶製自動車が世界に向けて輸出されている。現在、同市は純電気自動車（BEV）、プラグイ