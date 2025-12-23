甘粛省酒泉市金塔マルチエネルギー相互補完拠点にある、１０万キロワット溶融塩タワー式光熱発電プロジェクト。（１２月３日、ドローンから、酒泉＝新華社記者／范培珅）【新華社酒泉12月23日】中国西部の甘粛省酒泉市は太陽エネルギー資源が豊富で、優れた開発条件を持つ。同市の金塔県では2万5千枚を超えるヘリオスタット（反射鏡）からなる巨大な鏡面フィールドがリアルタイムで太陽の軌跡を追いかけ、光を高さ200メー