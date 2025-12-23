アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の籾山ひめりさんが活動休止することになりました。所属事務所が12月22日、公式サイトで発表しました。 【写真を見る】【 高嶺のなでしこ・籾山ひめり 】活動休止を発表SNS上の過去画像流出で「現在一切の関係が無いものの」「事務所との信頼関係を毀損する行為が確認」公式サイトは、「籾山ひめりの活動に関するご報告」と題し、「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、一部SNS等