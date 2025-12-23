東京工学院専門学校などを運営する学校法人「田中育英会」の子会社に対し、東京国税局が7年間で計約6億4千万円の所得隠しを指摘していたことが23日、関係者への取材で分かった。重加算税を含め追徴税額は計約3億円とみられる。